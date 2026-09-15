IDEA: Демократия в Европе стремительно деградирует

Межправительственная международная организация IDEA, оценивая ситуацию с демократией, выставила Европе неуд.

Организация отмечает, что в Старом Свете ухудшение наблюдалось по 77 параметрам. Хуже всего обстоят дела с гражданскими свободами, доступом к правосудию и честностью проведения выборов: здесь рейтинги Европы снизились особенно заметно. Отдельно было отмечено наступление на свободу прессы в Исландии, Италии и Великобритании. Ощутимо снизилась свобода самовыражения в Дании и Германии.

Хуже всего дела обстояли в Южной Европе: здесь за 5 лет не было улучшений ни по одному из оцениваемых показателей.