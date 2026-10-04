Идет подсчет голосов после парламентских выборов в Латвии

В Латвии подсчитывают голоса избирателей на выборах в Сейм. После обработки 7 % бюллетеней лидирует партия премьера "Объединенный список" - она набрала более 37 %. За ней следуют партия "Латвия на первом месте" и национальный союз "Все для Латвии!".

Выборы прошли с рекордно низкой явкой - всего 51 %, что говорит о разочаровании избирателей во власти и кризисе доверия к самому институту выборов.

Сейчас, по данным СМИ, латвийцев главным образом волнует рост стоимости жизни, инфляция, нехватка ресурсов в сфере здравоохранения, а также тревога по поводу региональной безопасности.