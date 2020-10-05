Игры в демократию по-польски

В Польше, несмотря на рост числа зараженных, несколько десятков представителей ЛГБТ-сообщества и левых движений устроили протестную акцию против назначения министром образования Пшемыслава Чарнека под лозунгом "Школы для всех". Ранее Чарнек неоднократно высказывался резко отрицательно в адрес членов ЛГБТ, ведущих агрессивную пропаганду своей сексуальной ориентации на улицах, где присутствуют дети, и призывал к соблюдению закона. И отнюдь не голословно. Вспомним, как на днях "радужные" польские активистки в буквальном смысле слова облаяли участников молодежной акции против сексуальных меньшинств в Варшаве.



Между прочим, таким вот любителям учить Беларусь свободе слова и правам человека здорово достается от своих же. Накануне Евросоюз раскритиковал Польшу за «несоответствие демократическим стандартам». Брюссель опубликовал доклад, в котором Варшаве четко указали - у вас в стране под угрозой судебная система, руководство попустительствует коррупции, а также ущемляет свободу средств массовой информации. Вот такой демократический рикошет.