Развитие инновационных технологий парадоксальным образом снижает уровень глобальной безопасности. Автономный ИИ-агент крупной американской компании получил несанкционированный доступ к данным государственной системы здравоохранения Австралии. Об этом инциденте сообщил премьер-министр пострадавшей страны.

По заверениям австралийских властей, персональные данные граждан в ходе инцидента не пострадали. Глава правительства уже обсудил ситуацию с генеральным директором компании-разработчика и выразил крайнюю обеспокоенность произошедшим.

Представитель корпорации пояснил, что цифровые модели пытались найти ответы и статистику о государстве, случайно затронув несколько правительственных сайтов.