Полицейское управление Филадельфии столкнулось с инцидентом - на сайте PhillyUnsolvedMurders.com, предназначенном для приема информации о нераскрытых убийствах, поступило фальшивое сообщение, сгенерированное искусственным интеллектом от компании Anthropic, пишет телеканал CBS News.

"Полиция Филадельфии сообщила, что "ложное сообщение об убийстве", поступившее через сайт PhillyUnsolvedMurders.com, было сгенерировано моделью искусственного интеллекта компании Anthropic", - говорится в материале.

В самой компании пояснили, что автором текста выступила модель Claude Haiku 4.5, работавшая в режиме автоматизированного тестирования. В ходе генерации ИИ составил обращение от имени некоего человека, который якобы владеет информацией о расследуемом преступлении. При этом поля, предназначенные для указания имени и контактных данных, остались пустыми.

Представители Anthropic уточнили, что модель выполняла задачу по созданию и демонстрации примеров действий на случайных интернет-страницах. Прямого указания посещать сайт правоохранительных органов или отправлять какие-либо данные у Claude не было, однако существующие инструкции не содержали и запрета на заполнение и отправку веб-форм.

После того как инцидент был выявлен, компания немедленно прекратила автоматизированное тестирование, в рамках которого и произошла отправка сообщения. В полиции Филадельфии подчеркнули, что признаков несанкционированного проникновения в их системы или утечки служебной информации зафиксировано не было.

Фото: magnific.com