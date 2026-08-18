ИИ против дронов: в Китае беспилотники будут вычислять по шуму

В Китае создали уникальную систему охоты на беспилотники. Новейший комплекс вычисляет дроны по характерному звуку двигателей. Искусственный интеллект мгновенно отсекает шум ветра или птиц.



После этого камеры высокого разрешения и тепловизоры берут объект на сопровождение в режиме реального времени. Точные координаты сразу передаются средствам перехвата, которые мгновенно выводят аппарат из строя.



Разработчики заявляют, что такая комбинированная защита гарантирует практически стопроцентное закрытие воздушного периметра.