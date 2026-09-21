ИИ создал более 90 % новых коротких сериалов в Китае

За первые восемь месяцев 2026 года в Китае вышло 430 тыс. короткометражных сериалов, что в 13 раз превышает показатель за весь прошлый год. При этом более 90 процентов из них составили проекты, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает TV BRICS.

По словам директора департамента управления сетевыми аудиовизуальными программами Государственного управления радио и телевидения КНР Ван Сяоляна, микродрамы пользуются большой популярностью у китайского зрителя. В 2025 году объем их рынка превысил 1 трлн юаней (примерно 12,5 трлн рублей).

На фоне стремительного развития рынка искусственный интеллект получил широкое распространение в производстве микродрам, в том числе за счет снижения затрат на создание контента. Однако, по словам Ван Сяоляна, нейросети создают новые трудности, связанные с качеством продукта и защитой прав.

Говоря о развитии технологий, Ван Сяолян подчеркнул необходимость сочетать поддержку инноваций с соблюдением установленных ограничений – проекты, созданные ИИ, должны иметь соответствующую маркировку.

Видеосервисы и платформы в Китае несут основную ответственность за контроль качества контента. Им необходимо строго соблюдать требования к получению разрешений на использование изображений и голосов людей, а также обеспечивать контроль на всех этапах производства и распространения контента.

Власти Китая планируют расширить присутствие китайских короткометражек на зарубежном кинорынке, а также использовать новые возможности, которые открывает ИИ, для дальнейшего укрепления конкурентных преимуществ китайской продукции.