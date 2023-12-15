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ИИ берет новые высоты - опубликован видеоклип, песню в котором исполняют ведущие политики планеты
Искусственный интеллект берет новые высоты, причем делает это так стремительно, что не мешало бы его, наверное, притормозить.
Опубликован видеоклип, песню в котором исполняют ведущие политики планеты. Поют они собственными голосами и внешность их тоже совершенно аутентична.
Музыкальная подделка создана с помощью технологии "дипфейк". Можно было бы отнестись к ней как к милой забаве. Но! Технологическое совершенство производства фальшивого видео производит сильное впечатление. Способности искусственного интеллекта растут в геометрической прогрессии. Уже через считанные месяцы он наверняка будет уметь гораздо больше.
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