ИИ берет новые высоты - опубликован видеоклип, песню в котором исполняют ведущие политики планеты

Искусственный интеллект берет новые высоты, причем делает это так стремительно, что не мешало бы его, наверное, притормозить.

Опубликован видеоклип, песню в котором исполняют ведущие политики планеты. Поют они собственными голосами и внешность их тоже совершенно аутентична.

Музыкальная подделка создана с помощью технологии "дипфейк". Можно было бы отнестись к ней как к милой забаве. Но! Технологическое совершенство производства фальшивого видео производит сильное впечатление. Способности искусственного интеллекта растут в геометрической прогрессии. Уже через считанные месяцы он наверняка будет уметь гораздо больше.