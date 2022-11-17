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Их насиловали и заставляли гавкать - "круги ада" в американской тайной тюрьме

Их насиловали и заставляли гавкать - "круги ада" в американской тайной тюрьме

США создали целую сеть тайных тюрем в разных точках планеты. "Самые уютные уголки смерти" - так их прозвали эксперты и журналисты. Яркий пример такого "уюта" - тюрьма Абу-Грейб в Ираке. Там американские солдаты насиловали заключенных, заставляли гавкать, фотографировались на фоне пирамиды, составленной из заключенных. Проще говоря, "круги ада".

Я видел одного заключенного со связанными ногами и руками, обнаженного, который к тому же испытывал мучения из-за неудавшейся попытки самоубийства: он пытался покончить с собой, наевшись осколков кафеля в ванной. Женщина-солдат хладнокровно смотрела на него, попивая апельсиновый сок, как будто бы ничего не случилось. Некоторые из сцен, свидетелями которых я стал, иногда являются мне в ночных кошмарах.
Абб ур-Рахман, бывший заключенный

За два года кошмара - с 2004 по 2006 год - погибли несколько десятков заключенных. Пыткам подвергались сотни. Но и это, уверены правозащитники, лишь те случаи, которые всплыли на поверхность.

В 2014 году скандальную тюрьму закрыли. Новое проамериканское руководство Ирака пыталось как можно быстрее завершить историю, ставшую огромным пятном на лице народодержавия.

Что еще происходило в застенках демократии? Куда бросали людей за нелюбовь к США? Об этом смотрите в проекте "Понятная политика".

Фото: pexels.com

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