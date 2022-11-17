Их насиловали и заставляли гавкать - "круги ада" в американской тайной тюрьме

Я видел одного заключенного со связанными ногами и руками, обнаженного, который к тому же испытывал мучения из-за неудавшейся попытки самоубийства: он пытался покончить с собой, наевшись осколков кафеля в ванной. Женщина-солдат хладнокровно смотрела на него, попивая апельсиновый сок, как будто бы ничего не случилось. Некоторые из сцен, свидетелями которых я стал, иногда являются мне в ночных кошмарах.

Абб ур-Рахман, бывший заключенный