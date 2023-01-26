Икону углеродной нейтральности вынесли вперед ногами: Энергетическая хартия посыпалась

Дадим стране угля: мелкого, но много. Энергетическая хартия посыпалась, как дорожка домино. Смотреть одно загляденье. Под всем до боли знакомые мантры о роли зеленой энергетики расширяется добыча бурого угля. Тот случай, когда Запад шел в сторону постиндустриального общества и решил вспомнить, как там дела у паровозов с пароходами.

Вы уже наверняка забыли, а она еще существует. Икону углеродной нейтральности вынесли вперед ногами. Грета Тунберг снова в повестке. Как геополитика наступила на хвост пресловутому энергопереходу? Андрей Сыч рассказал в рубрике "Скриншот".

Бурые страсти развернулись вокруг немецкой деревни Лютцерат. Бундестаг решил пустить дома под бульдозер для расширения добычи угля. Решение продиктовано исключительно прагматическими соображениями.

От былой немецкой мощи остался лишь неприятный запах из взорванного "Северного потока". Страна скатилась на одну из последних позиций в рейтинге привлекательных мест для ведения бизнеса. Энергокризис заставляет шевелиться. Инвестиции в расширение шахты позволят добывать 280 млн т бурого угля.





То, что правительства Германии заключают сделки и соглашаются с компаниями, работающими на ископаемом топливе, такими как RWE, позорно. Это показывает нам, где именно мы находимся. Это показывает нам их приоритеты. Это не люди, это снова прибыль. Грета Тунберг, климатическая активистка

После того как Германию в принудительном порядке отлучили от российской газовой трубы, экономическое чудо, основанное на дешевых энергоресурсах, начало стремительно схлопываться. Терактом фактически была разорвана сделка века "газ - трубы", подписанная еще в 1970 году и ставшая фундаментом немецкой индустриальной мощи и политического влияния в регионе.

А теперь про домино, цепляющее друг друга при падении. Утечка на нитках "Северного потока" была зафиксирована в сентябре, а уже в ноябре Германия заявила о выходе из Договора к Энергетической хартии. Закончилась эпоха игры по правилам.





Из этой хартии вышли уже давно, как только объявили санкции, что противоречит хартии в самом фундаменте, в самом ее положении. То есть это был просто документ, просто бумага. А сейчас всему миру говорится: все, у нас нет никаких договоренностей, у нас нет никаких правил, мы готовы играть без правил. Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия)

Удар по поставкам российского газа в Европу полностью изменил расклад сил в регионе. Ситуацией поспешили воспользоваться заклятые европейские друзья из Белого дома. Рука помощи в виде поставок сжиженного природного газа взяла за горло всех потребителей. Дошло до немыслимого.





Во Франции прорезался голос у отдельных чиновников, и последовало заявление о слишком высоких ценах на американские "молекулы свободы". Как говорится, ничего личного, это просто бизнес. Макрон в итоге упаковал тревожный чемоданчик и отправился выбивать скидки. Как оказалось, решать вопросы сложнее, чем устраивать фотосессии с угрюмым лицом. Вернулся сударь на родину с пустыми руками, и меньше чем через месяц Франция заявила о выходе из Договора к Энергетической хартии. Макрон заявил, что это решение ускорит зеленый переход в сфере энергетики.

Я думаю, что прикрытие зеленой энергетикой - это политическая завеса причины выхода из Энергетической хартии. Я думаю, что основная причина в том, что общеевропейская энергетическая безопасность не может быть обеспечена. И как перед Первой мировой войной в том мире, который раньше был, мне кажется, каждая страна будет обеспечивать вот такую национальную политику без оглядки. Алмаз Абилдаев, эксперт в области энергетики (Казахстан)

Уничтожение "Северного потока" и последующий экспорт американской инфляции в Европу через поставки многократно завышенного по стоимости сжиженного природного газа являются взаимовытекающими событиями. Счетчик американского государственного долга находится в круглосуточном движении и уже приближается к законодательно определенному потолку. За прошлый год он превысил 124% от ВВП и поставил страну на порог дефолта. В такой ситуации не грех организовать энергетический кризис.

Сегодняшний европейский консенсус разрушился как раз в области энергетики. Европа не добилась того, чего хотела. Во многом это связано с упертой и абсолютно неконструктивной позицией в отношении, в первую очередь, российских поставок. Введение потолка цен на нефть, на газ - это все как раз для стран, для европейской элиты политические игры, а для европейского бизнеса это очень серьезная угроза и потери. Алексей Беляев, политолог