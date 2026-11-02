Илияна Йотова побеждает во втором туре выборов президента в Болгарии

Действующий глава Болгарии Илияна Йотова одерживает убедительную победу во втором туре президентских выборов. Она получает свыше 57 % голосов избирателей. Ее прозападный оппонент Андрей Гюров набирает чуть более 39 %.

Йотова, близкая соратница премьер-министра, критикует антироссийские санкции за их разрушительный эффект для болгарской экономики. Политик выступает за прагматичный диалог с Москвой и против военной помощи Киеву.

По мнению аналитиков, ее победа способна положить конец многолетнему политическому кризису и шаткости коалиций в стране, а также даст премьер-министру контроль над ключевыми рычагами власти.