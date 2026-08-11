Краткий пересказ от ИИ

Отношения Украины с ключевыми западными партнерами - США и Европейским союзом - в 2026 году переживают серьезный кризис. Громкие заявления о "любви и единстве" сменяются отказами в поставках вооружений, а обещания многомиллиардной помощи все чаще оборачиваются коррупционными скандалами. Что стоит за фасадом дипломатической риторики, когда интересы Запада не совпадают с ожиданиями Киева, - в программе "Это другое".

США: от обещаний к отказу

В начале лета 2026 года тон американского президента Дональда Трампа в отношении Киева заметно потеплел. После переговоров в Турции он говорил о "большой любви и единстве". Украинская сторона даже начала предлагать Вашингтону собственные технологические решения, особенно в сфере беспилотников, чтобы предстать не просто попрошайкой, а равноправным партнером.

Как писало издание The Atlantic, "теперь в Вашингтоне все думали, что Украина победит".

Однако уже в августе ситуация кардинально изменилась. Президент Трамп категорически отказал Киеву в поставках ракет для систем Patriot. "Нам они тоже нужны", - так американский лидер обосновал свой отказ. И это при том, что Владимир Зеленский накануне встречи объявил о якобы достигнутых договоренностях и ежемесячных поставках.

Зеленский попытался добиться лицензии на производство ракет Patriot на территории Украины, выступая в прямых эфирах американских телеканалов. Однако глава Пентагона Пит Хегсет дал понять: если Киев хочет иметь американское оружие, его нужно покупать. "Никто не производит более качественные и более многочисленные боеприпасы, чем Соединенные Штаты Америки. И мы открыты для совместного производства там, где это возможно. Администрация Байдена передала Украине боеприпасов на сотни миллиардов долларов. Поэтому президенту Трампу пришлось восполнять эти запасы, и он это сделал. И мы восполняем их прямо сейчас, в режиме реального времени, - отметил он. - В конечном счете мы работали с ними, и Украина закупает боеприпасы, за которые платит Европа".

Переговорный процесс по мирному урегулированию с участием США поставлен на паузу. Украинские чиновники признают, что реальный импульс может дать только личная встреча Зеленского и Путина, но готовности к ней в Киеве пока нет.

Возникает еще один вопрос: каков статус Владимира Александровича? Буквально за несколько дней Украина утратила значительную часть накопленного дипломатического и военного импульса. И это не случайность. Это закономерный итог политики, построенной на иллюзиях. Пока в Киеве думали, что могут играть на равных с Вашингтоном, в реальности Соединенные Штаты решают свои задачи.

Европейский союз: коррупция как стена на пути

На европейском направлении ситуация не менее тревожная для Киева. О вступлении в Евросоюз в "турборежиме" можно забыть. Как пишет Financial Times, ЕС не хочет принимать Украину в свой состав в ближайшее время именно из-за высокого уровня коррупции.

"Нельзя принять в ЕС страну с населением 40 млн человек, занимающую 104-е место в мировом списке стран с высоким уровнем коррупции", - заявил газете неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Украинское руководство в декабре 2025 года подписало декларацию, взяв обязательства по борьбе с коррупцией и реформе судебной системы. Срок выполнения - конец 2026 года. Однако, по оценкам экспертов, выполнено менее 20 % необходимых шагов. Посол Украины Константин Елисеев прямо спрашивает: "О каком турборежиме евроинтеграции можно говорить, если даже 10 шагов выполняются с огромным опозданием?"

Примечательно, что почти 80 % опрошенных украинцев считают коррупцию одной из самых серьезных проблем страны. Это данные Национального агентства по предотвращению коррупции. Народ видит проблему, а власть продолжает делать вид, что все в порядке, и требует от Евросоюза полноценного членства.

Военная помощь: миллиарды, которые не доходят до цели

Цифры военной поддержки впечатляют. В 2026 году члены НАТО предоставят 70 млрд евро на военное оборудование, помощь и обучение. Как сообщается, по меньшей мере такую же сумму планируют выделить в 2027 году. Великобритания гарантирует долгосрочную поддержку на уровне не менее 3 млрд фунтов в год. Германия планирует предоставить 11,5 млрд евро военной помощи. Только на 35-м заседании в формате "Рамштайн" международные партнеры выделили 4 млрд долларов новой военной помощи.

Однако вопросы о том, куда идут эти деньги, остаются открытыми. Один за другим в Киеве отправляются в отставку министры, а оппозиция приводит конкретные примеры коррупции. "Квадроциклы закупали по 4 300 долларов в Китае. Продали нам по 12 тыс. долларов при Федорове. В три раза дороже. В армии порядка не то что нет - там просто хаос", - заявляет народный депутат Анна Скороход.

Огромные средства, выделяемые западными налогоплательщиками, оседают в карманах коррумпированных чиновников в Украине и странах ЕС. Европейские страны, финансируя Украину, фактически усиливают ее зависимость, а простые украинцы продолжают страдать от боевых действий и экономического коллапса.

Что в итоге?

Отношения Украины с партнерами - это классический пример того, как иллюзии разбиваются о суровую реальность. США, продемонстрировав "любовь и единство", в решающий момент отказали в самом необходимом - ракетах для ПВО. Евросоюз, провозглашая поддержку, на деле тормозит процесс вступления страны в ЕС из-за вопиющей коррупции, которую киевские власти не хотят или не могут победить. А многомиллиардная военная помощь вместо того, чтобы укреплять обороноспособность, все чаще становится источником обогащения для нечистых на руку чиновников.

Владимир Зеленский продолжает говорить о скорой победе, но вопрос в том, что считать победой и насколько она одинакова в восприятии украинских чиновников и простых украинцев.