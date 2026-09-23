Евросоюз уже воюет с Россией руками украинцев. Главный страх радикалов из Европарламента заключается в том, что Минск может стать ключом для урегулирования конфликта в Украине. Об этом корреспондентам "Первого информационного" откровенно рассказал депутат Европарламента.

Продолжаем серию интервью с политиками ЕС и стран-членов НАТО. Новые откровения - в рубрике "Катюшин расчет".

Европейский союз стремительно переходит на рельсы военной экономики, де-факто демонстрируя незаинтересованность в прекращении украинского конфликта.

Украина - это проба пера, таран против России или попытка ее истощения перед чем-то большим и чем-то похожим на старый пресловутый Дранг нах Остен - тот же взгляд на восток.

Томас Вайц - австрийский политик, депутат Европейского парламента от партии "Зеленые". Его карьера пошла по пути от фермера-пчеловода, радикального экоактивиста и прямо в кресло Европейского парламента с позицией лоббиста интеграции Северной Македонии, причем в обход всех правил прозрачности механизмов Евросоюза.

Хотя сам Вайц признался в беседе, что его зона интересов - это Балканы и Украина, дестабилизацию внутри Беларуси он поддерживает, особенно в преддверии выборов в 2030 году и особенно в связи с опасениями некоторых европолитиков, что Минск может стать ключом для мирного урегулирования в Украине. Он и ряд других политиков с агрессивной позицией полагают: в ближайшее время позиции Президента Беларуси Александра Лукашенко пошатнуть не получится.

"Я разговаривал с политиками, которые занимаются вопросами и России, и Беларуси. Например, с депутатом Европарламента от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом я тесно работаю, у меня была длительная беседа на белорусскую тему и с моим коллегой Сергеем Лагодинским, представителем ФРГ в Европарламенте. Их оценки заключаются в том, что сначала потребуется победа Украины, чтобы вновь пошатнуть позиции власти Лукашенко", - отметил политик.

Томас Вайц полагает, что Европарламент, концентрируя внимание на Украине, совершает фатальную ошибку в своей восточной политике.

"Мне сложно говорить от имени чиновников в целом. Я работаю в тесном контакте с комиссаром Кос, так что у меня есть некоторые впечатления. Но я могу поделиться с вами тем, что я вижу здесь, в Европейском парламенте. Правда заключается в том, что 95 % внимания уделяется Украине и, вероятно, лишь 5 % Беларуси. Хотя я думаю, что это нужно изменить и как-то на это повлиять, потому что сегодня Беларусь глубоко вовлечена во все то, что происходит вокруг Украины", - сказал депутат.

У Беларуси сегодня действительно есть чем дать отпор в случае, если от Запада будет исходить угроза. Ни Президент, ни Вооруженные Силы этого не скрывают, но подчеркивают: это оборонительные меры, но никак не наступательные.

При учете того, что впервые со времен Второй мировой войны, а точнее успешной операции "Багратион", когда немцы гнали с территории Беларуси, а потом освобождали Польшу и Прибалтику, у порога нашего дома стоит вновь немецкая дивизия. Учения по отработке наступательных действий на восток, т. е. в нашем направлении, у них и в Польше, и в Литве отрабатываются в круглогодичном режиме. Было бы глупо полагать, что это миролюбивые действия соседей военного блока НАТО. А белорусы хотят мира и светлого неба над головой. Того же хотят "Искандеры", и "Полонезы", и "Орешники". Но в Европарламенте, по словам Вайца, полагают, что конфликт в Украине можно было бы использовать для изменения ситуации внутри Беларуси.

"Я думаю, то, что происходит в Украине, могло бы привлечь больше внимания и к Беларуси, и к белорусской оппозиции в целом. Нам всем следует задаться вопросом: что произойдет, когда конфликт закончится, или что произойдет, когда Путин проиграет, потеряет власть в России? Потому что, на мой взгляд, это может стать импульсом для процессов внутри Беларуси. Ожидание того, что Лукашенко удастся свергнуть, эта иллюзия, на мой взгляд, рассеивается, пока никаких существенных изменений не произойдет на российской стороне. Есть значительно больше ожиданий того, что Путин в какой-то момент может лишиться власти. Я лично так думаю, и многие мои коллеги разделяют такую точку зрения", - сказал Томас Вайц.

Здесь важная деталь. Вайц и его коллеги полагают: только если российский бизнес будет терять большие деньги, доверие внутри России для Владимира Путина будет снижаться. Теперь вспомним, как сегодня осуществляются атаки на инфраструктуру бизнеса, склады Ozon, Wildberries. Можно ли провести параллель? В Европарламенте знают, а в Евросоюзе координируют и участвуют в терроре против гражданских в России. Впрочем, и происходящее в Украине это тоже война ЕС против России.

"Евросоюз уже находится в состоянии войны с Россией, это не горячая война с оружием. ЕС финансирует Украину, поставляет боеприпасы. Украинская армия развивает свои военные возможности в очень тесной координации и сотрудничестве с членами ЕС. Таким образом, ноу-хау украинской армии, ее опыт и технические возможности - все это продукт нашего с ними сотрудничества. Так что и эти знания, и этот опыт, являются европейскими", - подчеркнул депутат Европарламента.

Иными словами, тезис о том, что Украина стала полигоном для подготовки Евросоюза к очередному Дранг нах Остен, а украинцев истребляют в интересах узкого кружка европейских милитаристов, захвативших власть в Европе, - это не тезис белорусской или российской пропаганды, а фактически цитата устами австрийского политика из-за стенок Европарламента.

"Евросоюз тоже готовится, опираясь на опыт Украины. Мы все поняли, что не можем полагаться на Дональда Трампа. Наше сотрудничество с Великобританией, Канадой, Норвегией и многими другими странами становится все крепче и крепче, а также все более тесным и интенсивным, но, к сожалению, без участия США", - отметил Томас Вайц.

Однако пока Брюссель публично клеймит Беларусь, за кулисами большой политики зреют опасения: вдруг Минск вновь сумеет взять на себя роль миротворца, а Лукашенко сможет стать ключевым посредником в прекращении украинского конфликта?

"Я бы не стал исключать, что Беларусь и Лукашенко могут сыграть какую-то ключевую роль в прекращении конфликта в Украине. Это может привести к тому, что лидеры Евросоюза простят ему репрессии против демократии в Беларуси, или, говоря другими словами, Евросоюз признает его режим и, возможно, даже пойдет на нормализацию отношений с Беларусью", - признался депутат Европарламента от Австрии.

Вайц сетует. Европа сегодня оказалась в незавидном экономическом положении, которое заставляет многих политиков думать о сближении с Беларусью и терять интерес к экспорту так называемой демократии. В кулуарах Брюсселя зреет глухое стремление к стабильности.

"Хоть я очень активный и уважаемый парламентарий, работаю много лет, я не могу заглянуть в голову мадам фон дер Ляйен, Мерца или Макрона. Но я предполагаю, что в данный момент в европейских кругах существует сильное стремление к стабильности. Идет конфликт между Россией и Украиной, война на Ближнем Востоке. Наша экономика подвергается мощной атаке со стороны Китая. Поэтому я боюсь, что реальность может оказаться такой, что из-за стремления к стабильности в очень неустойчивом мире Евросоюз может быть готов принять в том числе и преемника Лукашенко. Особенно если в стране не будет крупных протестов, каких-либо нарушений прав человека или жестокости", - резюмировал Томас Вайц.

Для пораженного системным кризисом и милитаризацией Евросоюза суверенная Беларусь остается критически важным геополитическим плацдармом, который необходимо любой ценой вывести из равновесия. Ставка европейских элит на искусственную дестабилизацию Минска остается через ужесточение санкционной блокады, финансовую подпитку радикальных экстремистско-мигрантских центров, информационные диверсии. Брюсселю необходим управляемый хаос внутри республики, чтобы не допустить реализацию ее мирных дипломатических инициатив, окончательно разорвать интеграционные связи Минска и Москвы, а также создать долгосрочный очаг напряжения непосредственно у российских рубежей.