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Илон Маск призвал к смене власти в Великобритании
Илон Маск призывает к смене власти в Великобритании. Заявление будущего аудитора Белого дома связано с провальными для правящих лейбористов результатами последних опросов - их поддерживают всего 26 % британцев. Американский бизнесмен прокомментировал сообщения пользователей Соединенного Королевства следующим образом.
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И это не первый такой твит. Ранее Маск уже высказывался в поддержку партии Reform UK Найджела Фараджа, которая переживает стремительный рост популярности. А на фоне массовых антимигрантских протестов, которые прошлым летом прокатились по Британии, и вовсе предрек гражданскую войну.
Британские власти и СМИ намеренно скрывали скандал с мигрантами
Как раз новых беспорядков и боялись британские власти и СМИ, когда намеренно скрывали многолетний скандал с мигрантами из Пакистана. В разных городах Англии они устроили себе гаремы из сотен несовершеннолетних британских девочек. Их накачивали алкоголем и наркотиками и подвергали массовым изнасилованиям.
Полиция не обращала внимания на преступления десятилетиями, дабы избежать массовых беспорядков из-за разгула пакистанцев. На днях, когда была найдена пропавшая 13-летняя девочка (в доме с семью пакистанцами) полицейские арестовали ее за «пьяное хулиганство и нарушение общественного порядка».
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