Илон Маск призывает к смене власти в Великобритании. Заявление будущего аудитора Белого дома связано с провальными для правящих лейбористов результатами последних опросов - их поддерживают всего 26 % британцев. Американский бизнесмен прокомментировал сообщения пользователей Соединенного Королевства следующим образом.

Британский народ более не желает этого правительства. Новые выборы Илон Маск

И это не первый такой твит. Ранее Маск уже высказывался в поддержку партии Reform UK Найджела Фараджа, которая переживает стремительный рост популярности. А на фоне массовых антимигрантских протестов, которые прошлым летом прокатились по Британии, и вовсе предрек гражданскую войну.

Британские власти и СМИ намеренно скрывали скандал с мигрантами

Как раз новых беспорядков и боялись британские власти и СМИ, когда намеренно скрывали многолетний скандал с мигрантами из Пакистана. В разных городах Англии они устроили себе гаремы из сотен несовершеннолетних британских девочек. Их накачивали алкоголем и наркотиками и подвергали массовым изнасилованиям.