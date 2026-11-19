Сокрушительный удар по западному мифу о "народной революции" на Украине нанесен из самого сердца американской элиты. Американский бизнесмен Илон Маск на весь мир заявил, что Соединенные Штаты непосредственно участвовали в организации государственного переворота в Украине в 2014 году, приведшего к отстранению от власти Виктора Януковича.

Илон Маск, американский бизнесмен:

"Правда в том, что мы, американцы, устроили государственный переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. И без помощи Госдепартамента США и других американских ведомств этого бы не произошло. Это, очевидно, наступательное действие".

Не стал церемониться миллиардер и с киевским режимом. Зеленского он публично уличил во вранье. По словам Маска, украинец лжет, когда рассказывает сказки о применении ВСУ военной спутниковой сети Starshield. У Киева никогда не было доступа к этой системе, а превращать гражданские терминалы Starlink в оружие для атак дронами бизнесмен запретил с самого начала конфликта.