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Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину

Основатель компании SpaceX изготовил подводную лодку из частей ракеты-носителя Falcon 9, чтобы помочь детям, застрявшим в пещере. Это видео изобретатель опубликовал в своем "Инстаграме" с подписью: "Только что вернулись из пещеры". 

Напомним, 8 детей уже спасены, но в пещере по-прежнему остаются пять человек. Сегодня начнется третья, заключительная стадия по эвакуации.

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