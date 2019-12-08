Илон Маск. Главный шарлатан XXI века или ключевая фигура столетия

Главный шарлатан XXI века, ключевая фигура столетия или 100-процентное воплощение американской мечты? Илон Маск.



Родился в Южной Африке, переехал в США, образование получил на гранты, а после вкалывал, вкалывал и вкалывал. И вот теперь его имя ассоциируется со SpaceX, Tesla, SolarCity. Освоение неба и космоса, автомобилестроение, умение превращать изобретения в масштабный бизнес. При этом предприниматель не брезгует сторонними инвестициями, в том числе со стороны государства, а еще дает показания в суде. Мария Петрашко расскажет в деталях.





Tesla, ракета Falcon и космический корабль Dragon – популярные и современные изобретения, у которых один отец

Американский предприниматель, он же инвестор, он же изобретатель, он же инженер и миллиардер - Илон Рив Маск. На этой неделе Маск в полной мере ощутил значение поговорки «слово не воробей», даже не космический корабль Dragon: уж если вылетит, не поймаешь.

В судебную кабалу Маска втянул случай. Чуть больше года назад в Таиланде подростки из футбольной команды во время экскурсии по заповеднику застряли в одной из пещер. Предполагают, что самому Маску этот случай показался счастливым для очередного изобретения. Инженеры его команды изобрели и даже построили небольшую подлодку из частей ракеты Falcon 9. Только в спасении их опередили, новое сооружение оказалось не у дел. Но этот небольшой промах миллиардер мог бы забыть, если бы дайвер Вернон Ансуорт, спасший тех самых детей, не обвинил изобретателя в пиаре. Такое Маску явно не понравилось. На своей странице в Twitter бизнесмен заявил, что не видел дайвера на месте операции и вовсе назвал его педофилом. Уже в суде адвокат гендиректора SpaceX призывал не воспринимать публикацию в соцсети серьезно. Якобы в Южной Африке, где вырос миллиардер, это слово означает лишь «жуткий старик». Да и вообще изобретатель отвечал в свою защиту. Однако обвинения в клевете уже привлекли внимание мирового сообщества. День судебного заседания совпал с очередным запуском Space X корабля Dragon, тут все козыри вновь были в руках американского предпринимателя. Но попутный ветер оказался излишне мощным. А поэтому запуск ракеты пришлось отложить на сутки.

Когда речь заходит о корабле Dragon SpaceX, научное сообщество соглашается - революция состоялась.

Это самый настоящий космический грузовик, он единственный в мире способен возвращать грузы до двух с половиной тонн с орбиты на Землю. На МКС он может доставить более трех тонн. Ему прочат визит на Марс и завидуют не только техническим характеристикам, но и уровню комфорта на борту.

Не менее удачным изобретением компании SpaceX, помимо космического корабля, стала ракета Falcon-9. Несмотря на слишком жесткие посадки и сопутствующие неудачи. 9 дубль ракеты получился особенным, ведь она может не просто возвращаться на Землю, но и запускаться повторно. Именно эта разработка стала прототипом тяжеловеса Falcon Heavy, способного доставлять до 53 тонн груза.

Недавно презентовал революционный для транспортной отрасли проект вакуумного поезда

Но не одними лишь космическими планами славится Илон Маск. Не забыл бизнесмен о насущных потребностях жителей планеты. И совсем недавно презентовал революционный для транспортной отрасли проект вакуумного поезда. Он сможет развивать скорость до 1200 километров в час, двигаясь при помощи магнитной левитации внутри специальных труб в вакууме. Предположительно первыми пассажирами станут путешественники в Калифорнии. Первая трубопроводная трасса должна соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Но самое громкое изобретение последних недель - новая модель Tesla Cybertruck.