Илон Маск готов заплатить $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

Глава Tesla и SpaceХ готов заплатить 100 миллионов долларов за лучшую технологию улавливания углекислого газа. Она представляет собой отделение от промышленных и энергетических источников выбросов и последующее хранение углекислого газа, чтобы он не попал в атмосферу. Таким образом, для Илона Маска это еще один способ борьбы с загрязнением окружающей среды, а также глобальным потеплением. Отметим, после вступления в должность президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны в число участников Парижского соглашения, которое предусматривает ограничение на выбросы углерода.