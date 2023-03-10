Илон Маск хочет построить собственный город

Илон Маск планирует построить собственный город на недавно купленной им земле недалеко от города Остин (штат Техас), пишет sb.by.



По информации источников газеты, идея Маска заключается в формировании техасской утопии, где вдоль реки Колорадосотрудники его компаний могли бы работать и жить.



Отмечается, что в настоящий момент в Техасе уже строятся компании американского бизнесмена - владельца SpaceX и Boring Company. Там возведены группа модульных домов, бассейн, спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал.



Президент Boring Company Стив Дэвис, помощник Маска, добавил, что у предпринимателя действительно есть более масштабные планы по строительству полноценного большого города.



Фото:sb.by