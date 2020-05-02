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Илон Маск хочет продать почти все свое имущество

Илон Маск хочет продать почти все свое имущество

Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter: "Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома".Никаких пояснений и подробностей своего поступка предприниматель не раскрывает.

Также Илон Маск отметил, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla. Котировки ценных бумаг предприятия в пятницу снизились на $71,81 или на 9,18 %, достигнув $710,07.

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