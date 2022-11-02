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Маск может попасть под следствие, однако предприниматель не обращает внимания на подобные новости
Есть ли основания расследовать покупку Илоном Маском Twitter или это очередная попытка властей убрать миллиардера? Минфин США изучает его "связи с иностранными правительствами и инвесторами" пишет издание Washington Post. Как отмечается, когда американские чиновники занялись этим вопросом, выяснилось - по условиям сделки крупные иностранные инвесторы компании получили доступ к ее конфиденциальной информации. Речь о финансовых показателях и, вероятно, о личных данных пользователей. Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме хотят проверить сделки Маска на предмет угрозы нацбезопасности.
Продолжается трансформация Twitter
При этом сам Маск, намедни распустивший совет директоров Twitter, похоже, внимания на подобные новости не обращает и продолжает развлекаться с новой покупкой. На этот раз предприниматель заявил, что верификация в социальной сети будет стоить 8 долларов, несмотря на возражения пользователей.
По словам Маска, предложенная им опция "уничтожит ботов", вдвое сократит количество рекламы, а также позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи. Ранее стоимость синей галочки была оценена в 20 долларов, но возмущенный невиданной суммой писатель-миллионер Стивен Кинг своей разгневанной публикацией сумел убедить Маска стоимость услуги снизить.
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