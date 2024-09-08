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Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Миллиардер и предприниматель Илон Маскможет стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом пишетРИА Новостисо ссылкой на газету The Guardian.

"Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что состояние Маска росло в среднем на 110 % в год", - говорится в публикации газеты.

Следующими почетное звание триллионера могут получить индийский бизнесмен Гаутам Адани и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.

По данным Forbes, на сентябрь состояние американского бизнесмена оценивается примерно в $241 ммрд.

Фото АР

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