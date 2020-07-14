Илон Маск поднялся на 7 место в рейтинге миллиардеров

Основатель Tesla Илон Маск поднялся на 7 место в списке богатейших людей по версии Bloomberg. За один день его состояние увеличилось более чем на 6 миллиардов долларов, после того как акции Tesla выросли почти на 11 процентов. Помимо этого, Маск владеет и долей в корпорации SpaceX. Таким образом, его состояние оценивается в 70 с половиной миллиардов долларов. И он имеет все шансы стать самым богатым человеком в мире (сейчас им является глава Amazon Джефф Безос). Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг. Что ж, даже 7 место в таком рейтинге довольно-таки престижное.