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Илон Маск потерял 70 млрд долларов

Илон Маск стал беднее на 70 миллиардов долларов после того, как инвесторы избавились от акций Tesla. Держатели акций опасаются, что высшее руководство и крупнейший акционер самого ценного в мире производителя электромобилей больше занят сервисом Twitter, чем Tesla.

По данным Forbes, состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов.
Большая часть приходится на его почти 15-процентную долю в Tesla. Компания уже потеряла почти половину своей рыночной стоимости с тех пор, как в апреле Маск сделал ставку на Twitter.

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