3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Илон Маск потерял 70 млрд долларов
Илон Маск стал беднее на 70 миллиардов долларов после того, как инвесторы избавились от акций Tesla. Держатели акций опасаются, что высшее руководство и крупнейший акционер самого ценного в мире производителя электромобилей больше занят сервисом Twitter, чем Tesla.
По данным Forbes, состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов.
Большая часть приходится на его почти 15-процентную долю в Tesla. Компания уже потеряла почти половину своей рыночной стоимости с тех пор, как в апреле Маск сделал ставку на Twitter.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
Как сделать современную эпоху объединяющей, предлагали на конференции по евразийской безопасности
Сийярто: Я верю, что евразийская кооперация - это условие победы
Как проходит тренировка команд перед третьим чемпионатом по колке дров среди работников СМИ?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов