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Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США
Американский бизнесмен Илон Маскпредложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в Соединенных Штатах на фоне усилий президента страны Джо Байдена по возвращению из РФ баскетболистки Бриттни Грайнер,пишет sb.by.
Такую идею предприниматель выдвинул в эфире YouTube-канала Full Send Podcast в ответ на вопрос ведущего о приговоре Грайнер: "Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России, осужденного за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам", - сказал он.
В феврале текущего года прибывшую рейсом из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре в ручной клади американки нашли "вейпы" с жидкостью со специфическим запахом - экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.
4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и выписал ей штраф.
В ответ американский лидер призвал немедленно освободитьГрайнер, посчитав решение суда неприемлемым, и заявил, что его администрация использует все возможные средствадля ее освобождения.
Фото с сайтаria.ru
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