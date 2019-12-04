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Илон Маск предстал перед судом по обвинениям в клевете
Напомним, в прошлом году глава Space X назвал педофилом дайвера Вернона Ансуорта, который участвовал в масштабной операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Позже он принес извинения, однако Ансуорт подал на Маска в суд с требованием возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов. На слушаниях адвокат Маска подчеркнул, что речь шла "об оскорблениях, а не о констатации факта". В свою очередь сторона защиты обратила внимание суда на то, что Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь определенный вес.
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