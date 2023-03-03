Илон Маск представил человекоподобного робота

Компания Tesla опубликовала необыкновенное видео: кадры, снятые на одном из техасских заводов компании, запечатлели робота, который собирает других роботов.

Илон Макс заявил, что Оптимус, как назвали андроида, совершенно самостоятелен и управляется искусственным интеллектом. При этом он обладает способностью к самообучению.

Сразу же возник вопрос: насколько он опасен для человечества?! Ведь он может создать целую армию таких же механических существ, а искусственный разум может подтолкнуть его к войне с нами?