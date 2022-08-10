Илон Маск продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Об этом пишет РИА Новости.

Согласно этим документам, продажи происходили в пятницу, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, когда они продемонстрировали скромный рост, на 0,8%, и во вторник, когда они вновь обвалились в цене - на 2,4%.

Ранее Маск уже продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании. Свободные деньги были необходимы ему, чтобы профинансировать часть покупки.