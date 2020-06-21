Илон Маск продал дом за $29 млн

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск продал один из своих домов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за $29 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.



Маск купил этот особняк в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса за $17 млн.



Как уточнила газета, в этом же районе Лос-Анджелеса расположены еще 5 объектов недвижимости Илона Маска.



По последним оценкам Forbes, состояние Маска оценивается в $42,4 млрд. Он занимает 31-ое место в списке богатейших людей мира.





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