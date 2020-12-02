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Илон Маск рассчитывает отправить человека на Марс через 4-6 лет

Миллиардер уверен, что беспилотный корабль появится на горизонте красной планеты уже через два года. Для марсианской миссии предполагается использовать ракету SpaceX Starship, которая сможет нести грузы и до 100 человек одновременно. При этом корабль планируется сделать полностью многоразовым.

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