Илон Маск рассчитывает отправить человека на Марс через 4-6 лет

Миллиардер уверен, что беспилотный корабль появится на горизонте красной планеты уже через два года. Для марсианской миссии предполагается использовать ракету SpaceX Starship, которая сможет нести грузы и до 100 человек одновременно. При этом корабль планируется сделать полностью многоразовым.