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Илон Маск согласен с мнением, что контрнаступление ВСУ обернется поражением Киева
Известный американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что контрнаступление ВСУ обернется поражением Киева, пишет sb.by.
Ранее Дэвид Сакс опубликовал в Twitter пост, в котором написал, что "с каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не достигнет ни одной из поставленных целей". Инвестор считает, что украинский конфликтзайдет в тупик или Россия одержит победу в противостоянии. "Вопрос лишь в том, как долго Байден сможет поддерживать выбранную им прокси-войну, которой легко можно было избежать" - отметил автор.
На этот материал Илон Маск отреагировал двумя словами. "Хорошо сказано", - написал он в комментарии к публикации.
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