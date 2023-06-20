Илон Маск согласен с мнением, что контрнаступление ВСУ обернется поражением Киева

Известный американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что контрнаступление ВСУ обернется поражением Киева, пишет sb.by.



Ранее Дэвид Сакс опубликовал в Twitter пост, в котором написал, что "с каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не достигнет ни одной из поставленных целей". Инвестор считает, что украинский конфликтзайдет в тупик или Россия одержит победу в противостоянии. "Вопрос лишь в том, как долго Байден сможет поддерживать выбранную им прокси-войну, которой легко можно было избежать" - отметил автор.