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Илон Маск создаст собственный смартфон

Илон Маск создаст собственный смартфон

Илон Маск создаст свой смартфон, если Twitter удалят из магазинов приложений iPhone и Android, пишет1prof.by. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.

С предложением создать свой гаджет к Маску обратилась пользовательница Twitter, которая допустила, что соцсеть может оказаться недоступной на других устройствах.

"Да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - заявил он.

Однако бизнесмен выразил надежду, что Twitter и впредь продолжит работать на iPhone и Android.

Фото: John Raoux/AP

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