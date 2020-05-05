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Илон Маск стал отцом в шестой раз

Илон Маск стал отцом в шестой раз

Об этом основатель SpaceX сообщил в своем Twitter. "Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке", - написал он.

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