Илон Маск: Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует. Об этом пишет ТАСС.

Илон Маск считает, что выхода из конфликта в Украине нет, "это просто бесконечная война, в ходе которой гибнут дети в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях".

Отмечается, что такое мнение Илон Маск выразил в связи с одобрением Палатой представителей конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.

Ранеесообщалось, что законопроекты о предоставлении военной помощи иностранным государствам: Украине и Израилю, а также о конфискации замороженных активов России с целью передачи их Киеву, были одобрены в Палате представителей конгресса США.