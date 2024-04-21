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Илон Маск: Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует. Об этом пишет ТАСС.
Илон Маск считает, что выхода из конфликта в Украине нет, "это просто бесконечная война, в ходе которой гибнут дети в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях".
Отмечается, что такое мнение Илон Маск выразил в связи с одобрением Палатой представителей конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.
Ранеесообщалось, что законопроекты о предоставлении военной помощи иностранным государствам: Украине и Израилю, а также о конфискации замороженных активов России с целью передачи их Киеву, были одобрены в Палате представителей конгресса США.
Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters
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