Илон Маск: Восточная Украина настроена пророссийски

Илон Маск продолжает отстаивать свою позицию по украинскому вопросу. После громкой реакции в интернете на его план по мирному урегулированию конфликта он ответил одному из своих критиков - сенатору-республиканцу Линдси Грэму. Тот полностью отверг идею, что России отдадут части Украины.



Илон Маск заметил, что Восточная Украина настроена пророссийски, потому что там проживают русские. И опубликовал карту с результатами парламентских выборов 2012 года, когда восточные части Украины в большинстве проголосовали за пророссийскую "Партию регионов". "Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", - подытожил Илон Маск.