Илон Маск выиграл в суде против британского дайвера

Илон Маск выиграл дело в суде! После четырех дней разбирательств присяжные пришли к выводу, что глава Space X не опорочил своими высказываниями дайвера Вернона Ансуорта, который в прошлом году помог спасти тайских школьников, застрявших в затопленной пещере. Маск тогда назвал дайвера педофилом, за что позже извинился, но обиженный Ансоурт все равно подал на него в суд, требуя компенсации в 190 миллионов долларов. "Моя вера в человечество восстановлена», - прокомментировал Маск решение суда.