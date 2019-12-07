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Илон Маск выиграл в суде против британского дайвера
Илон Маск выиграл дело в суде! После четырех дней разбирательств присяжные пришли к выводу, что глава Space X не опорочил своими высказываниями дайвера Вернона Ансуорта, который в прошлом году помог спасти тайских школьников, застрявших в затопленной пещере. Маск тогда назвал дайвера педофилом, за что позже извинился, но обиженный Ансоурт все равно подал на него в суд, требуя компенсации в 190 миллионов долларов. "Моя вера в человечество восстановлена», - прокомментировал Маск решение суда.
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