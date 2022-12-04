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Илон Маск запустил опрос в Twitter о помиловании Ассанжа и Сноудена

Илон Маск запустил опрос в Twitter о помиловании Ассанжа и Сноудена

Американский миллиардер Илон Маск предложил пользователям Twitterответить на вопрос, стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, сообщает ТАСС.

"Я не высказываю мнения, но обещал провести этот опрос. Следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена?", - написал в своем аккаунте предприниматель. Пользователям он предложил всего два варианта ответа - "да" и "нет".

Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

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