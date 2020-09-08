Илья Кива: Украинцы напрасно повелись на наживку и поверили обещаниям Запада

За политическими событиями в Беларуси особенно внимательно следят наши соседи, которые через такую же ситуацию прошли 6 лет назад и до сих пор не могут оправиться от ее последствий. По словам депутата Верховной рады, украинцы в свое время поверили сладким обещаниям Запада о лучшей жизни, а сегодня признаются, что напрасно повелись на наживку. Илья Кива призывает белорусов не совершать ошибок и не продавать свою страну.