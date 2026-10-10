"Им нужно будущее": эксперт объяснил всплеск протестов среди школьников во Франции и Бельгии

Школьники и студенты во Франции и Бельгии протестуют из-за тяжелого кризиса в системе среднего образования.

Эксперт перечислил главные причины недовольства молодежи в Европе.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"По их собственным заявлениям, они не хотят повторять судьбу своих родителей. Им нужно настоящее будущее, перемены и реальная молодежная политика. Сегодня молодые люди жестко критикуют условия, в которых вынуждены находиться. Школы во Франции и Бельгии - в частности, в Льеже - пребывают в плачевном состоянии: в некоторых зданиях нет воды, отопления и света. Учиться в такой обстановке невероятно тяжело. К тому же современный учебный ритм стал очень напряженным, и выдерживать такую нагрузку трудно не только детям, но даже взрослым".

Эксперт отметил, что есть еще одна острая проблема - безопасность. Студенты признаются, что им стало страшно просто ходить на занятия. Возвращаясь домой по вечерам, они регулярно сталкиваются с агрессией, грабежами и насилием. "Терпение молодежи подошло к концу, и именно поэтому они массово вышли на улицы", - подытожил политолог.