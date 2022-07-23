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Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19 в России
Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, сообщает РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что новая волна неопасная: "Летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит остатки предыдущих более опасных подвидов ковид-вирусов".
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.
Фото с сайта pixabay.com
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