Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19 в России

Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, сообщает РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что новая волна неопасная: "Летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит остатки предыдущих более опасных подвидов ковид-вирусов".