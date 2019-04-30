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Император Японии Акихито отрекся от престола

Церемония прошла в дворцовом зале "Мацунома" в Токио. После чего Его Величество обратился с последним посланием к нации. Отметим, это первое отречение правителя в Стране восходящего солнца за последние 200 лет. Завтра Акихито на престоле сменит его старший сын Нарухито.

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