Император Японии в последний раз выступил с обращением к нации

Свою речь Акихито произнес вчера в Токио. 85-летний правитель поздравил японцев с Новым годом и пожелал им мира и счастья. Послушать последнее послание императора в королевскую резиденцию прибыло рекордное число людей - почти 115 000 человек. Напомним, что Акихито отречется от престола 30 апреля. 1 мая состоится коронация его старшего сына Нарухито.