Импичмент снова провалился

Сенат США оправдал экс-президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Инициатива не набрала двух третей голосов сенаторов уже по итогам промежуточного голосования. Таким образом, Трамп стал единственным президентом в истории США, которого дважды пытались отстранить от должности, и оба раза оказались неудачными. Напомним, в первый раз бывшего главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Во второй раз ему вменяли организацию штурма Капитолия 6 января.