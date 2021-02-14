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Импичмент снова провалился
Сенат США оправдал экс-президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Инициатива не набрала двух третей голосов сенаторов уже по итогам промежуточного голосования. Таким образом, Трамп стал единственным президентом в истории США, которого дважды пытались отстранить от должности, и оба раза оказались неудачными. Напомним, в первый раз бывшего главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Во второй раз ему вменяли организацию штурма Капитолия 6 января.
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