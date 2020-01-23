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Инаугурация нового президента Греции назначена на 13 марта

Новым главой государства впервые в истории страны станет женщина. Екатерину Сакелларопулу поздравил Президент Беларуси.

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