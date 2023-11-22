Инаугурация новоизбранного аргентинского лидера Хавьера Милея состоится 10 декабря

Хавьер Милей уже активно включается в работу. По заявлению Милея, без бюджетной корректировки Аргентина столкнется с гиперинфляцией, в результате которой обеднеют 95 процентов местного населения! По его словам, власти сделают все возможное, чтобы избежать худшего кризиса в истории страны. Протянуть руку дружбы Буэнос-Айресу в непростое время всегда готов Минск! Александр Лукашенко поздравил Хавьера Милея с избранием президентом Аргентины. По словам белорусского лидера, наша страна заинтересована в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Аргентиной, установлении содержательных отношений в торгово-экономической и других сферах на благо наших стран. Президент также выразил надежду, что при поддержке Милея белорусско-аргентинское сотрудничество будет последовательно укрепляться по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих сторон.