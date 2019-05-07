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Инаугурация новоизбранного президента Украины, возможно, пройдет 19 мая

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, возможно, пройдет 19 мая. Постановление зарегистрировали в Раде. Предложение внес нефракционный депутат Виктор Балога. Документ рассмотрят парламентарии ровно через неделю. Напомним, ранее многие депутаты хотели бы отсрочить инаугурацию, чтобы у нового президента не было права распустить Раду

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