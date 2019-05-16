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Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая
Новость последнего часа. Верховная рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Украины. Она состоится 20 мая. За проголосовали 315 депутатов, двое были против. Такое решение даст Владимиру Зеленскому возможность распустить парламент страны. Сам он настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше. По традиции инаугурация избранного украинского лидера происходит в сессионном зале парламента. Для этого проводится торжественное заседание Верховной рады. Вместе с тем, возможно проведение и ряда других торжеств. Церемония вступления в должность начнется в понедельник в 20:00.
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