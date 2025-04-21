3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
Индекс доллара США опускался ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года
Индекс доллара США на ICE опускался ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года, передает ТАСС.
По данным на 09:57 мск, индекс американской валюты снижался на 1,42%, до 97,993 пункта. К 15:05 мск индекс замедлил снижение и находился на отметке в 98,097 пункта (-1,31%).
Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.
Индикатор на фоне президентских выборов в США в ноябре 2024 года и победы Дональда Трампа в них демонстрировал рост и достиг своего локального максимума 13 января 2025 года, поднявшись до 110,176 пункта впервые с 22 ноября 2022 года. Затем индекс доллара США перешел к планомерному снижению. 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. На этом фоне индекс доллара США продемонстрировал снижение и опустился до значений октября 2024 года. 11 апреля индекс американской валюты опустился ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года.