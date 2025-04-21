Индекс доллара США опускался ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года

Индикатор на фоне президентских выборов в США в ноябре 2024 года и победы Дональда Трампа в них демонстрировал рост и достиг своего локального максимума 13 января 2025 года, поднявшись до 110,176 пункта впервые с 22 ноября 2022 года. Затем индекс доллара США перешел к планомерному снижению. 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. На этом фоне индекс доллара США продемонстрировал снижение и опустился до значений октября 2024 года. 11 апреля индекс американской валюты опустился ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года.