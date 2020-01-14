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Independent опубликовал список лучших саундтреков всех времен
Их 40. В пятерке лидеров "Фанатик" (2000), "Грязные танцы 2: Гаванские ночи" (2004), "Славные парни" (1990), "Скотт Пигигрим против всех" (2010), "Драйв" (2011).
"Волшебное таинственное путешествие" (1976) с участием Beatles и "Телохранитель" (1992) также вошли в десятку. В числе 40 лучших - "Полуночный ковбой" (1969), "Жестокие намерения" (1999), "Трудности перевода" (2003), "Пляж" (2000) и "Черная пантера" (2018), "Зови меня своим именем" (2017), "Стражи галактики" (2017) и "Криминальное чтиво" (1994).
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