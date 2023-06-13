Индия готовится к удару циклона

Индия готовится к удару стихии. Штормовой циклон "Бипарджой", сформировавшийся над Аравийским морем, по прогнозам экспертов, достигнет берегов штата Гуджарат 15 июня. Людей перевозят в пункты временного размещения в безопасных районах. С побережья эвакуировано уже более 8 тысяч человек. По сообщениям метеорологической службы, "циклон будет иметь чрезвычайно разрушительный потенциал", а скорость ветра, по предварительным оценкам, составит до 150 километров в час. Напомним, ранее непогода привела к задержке или отмене десятков рейсов в аэропорту Мумбаи.